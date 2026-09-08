Die Zalando-Aktie hat seit ihrem lokalen Tief vom 12. Mai rund +63% zugelegt und damit eine kräftige Erholung gezeigt. Zuletzt geriet der Kurs jedoch wieder deutlich unter Druck und gab rund -27% nach. Damit stellt sich nun die entscheidende Frage: Ist der Rücksetzer jetzt eine Kaufgelegenheit, oder fällt der Kurs noch weiter? Chartanalyse zur Zalando-Aktie Im Chart der Zalando-Aktie zeigt eine potenzielle Stabilisierung. Nach dem Ausbruch nach oben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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