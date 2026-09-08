Peking - Chinas Exporte haben im August weiter zugelegt. Wie die Zollbehörde in Peking mitteilte, stiegen die Ausfuhren der Volksrepublik im August gegenüber demselben Vorjahresmonat in US-Dollar berechnet um 25 Prozent und damit noch einmal deutlicher als im Juli (23,9 Prozent). Auch die Importe legten kräftig zu und kamen im August auf ein Plus von 28,2 Prozent. Damit trafen die Exporte ungefähr die Erwartungen von Analysten. Lediglich die Importe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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