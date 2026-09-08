Magdeburg - Trotz der ungewöhnlich scharfen Kritik des Bundeskanzlers hält es Unionsfraktionsvize Sepp Müller (CDU) weiterhin für richtig, sich direkt vor der Wahl in Sachsen-Anhalt gegen den Kurs von Spitzenkandidat Schulze gestellt zu haben. Es sei richtig, die Prinzipien und Grundsätze der CDU offen auszusprechen, sagte Müller den Sendern RTL und ntv. Der Wähler müsse ja auch wissen, was die Partei nach der Wahl mache. Für ihn sei klar: "Nicht mit den Rechten und nicht mit den Linken."



Von der öffentlichen Schelte des Kanzlers zeigte sich Müller unbeeindruckt. "Ich nehme nicht nur Kritik an, sondern ich bin sehr offen für Kritik." Die CDU brauche aber Glaubwürdigkeit. "Das, was ich seit Monaten und Jahren immer vertrete, ist der Grundgedanke der Christdemokratie."



Müller hatte unmittelbar vor der Landtagswahl erklärt, die AfD habe bei einem starken Ergebnis den Regierungsauftrag und die CDU solle sich nicht mithilfe der Linkspartei an der Macht halten. Der Kanzler hatte ihm daraufhin vorgeworfen, Spitzenkandidat Sven Schulze in den Rücken gefallen zu sein.



Müller hatte am Montagabend seine Kandidatur für den CDU-Landesvorsitz in Sachsen-Anhalt angekündigt. Bei RTL und ntv versprach er für den Fall seiner Wahl einen Neuanfang. "Wir müssen unsere Landespartei wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Es muss alles neu. Wir brauchen Glaubwürdigkeit zurück."



Einer Debatte über einen überparteilichen Ministerpräsidenten erteilte Müller eine Absage. "Ich beteilige mich nicht an diesen Diskussionen", so der CDU-Politiker: "Wir haben die historisch schlechteste Wahl erlebt für die CDU Sachsen-Anhalt. Es verbietet sich, über irgendwelche Regierungskonstellationen nachzudenken." Bis zur Wahl eines Nachfolgers bleibe Ministerpräsident Sven Schulze geschäftsführend im Amt. Das Ergebnis nehme die CDU "mit Demut" entgegen.





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