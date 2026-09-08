Bei Infineon war der Montag alles andere als ruhig. Die Aktie legte auf Xetra um +6,9% auf 60,79 € zu und setzte sich damit klar an die DAX-Spitze. Dabei kam gleich einiges zusammen: Der gesamte Halbleiter-Sektor wurde wieder stärker gekauft, aus Asien kamen sehr gute Vorgaben und mit Warburg Research gab es zusätzlich noch eine frische Kaufempfehlung für Infineon. Im Chart hat der Sprung allerdings auch direkt eine Zone erreicht, an der die Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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