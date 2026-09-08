Verkauf der gesamten Reihe übersteigt 10 Millionen Stück, bedingt durch den ersten neuen Titel nach 20 Jahren

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) hat heute bekannt gegeben, dass weltweit am ersten Tag nach der Veröffentlichung mehr als 1 Million Einheiten von Onimusha: Way of the Sword verkauft wurden. Dank der Performance dieses Titels stieg der gesamte Absatz der Reihe Onimusha nun auf mehr als 10 Millionen Stück.

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Onimusha: Way of the Sword key art

Onimusha: Way of the Sword, der erste neue Titel der Serie in mehr als 20 Jahren, ist ein Swordplay Action Game mit dem Protagonisten Miyamoto Musashi, das in der Edo-Ära in Kyoto spielt. Gezeigt werden aufregende Schwertkämpfe, in Szene gesetzt durch modernste Technologie. Die Story ist hinreißend und die Szenerie wunderschön. Darüber hinaus bemühte sich Capcom durch verschiedene Marketinginitiativen im Vorfeld der Markteinführung, wie beispielsweise zahlreiche Demo-Veröffentlichungen und Ausstellungen mit Spielvorführungen, den Bekanntheitsgrad bei einem breiten Nutzerkreis zu steigern. So überstiegen die Verkaufszahlen bereits am Tag der Veröffentlichung die Marke von 1 Million Exemplaren.

Capcom bringt nicht nur jedes Jahr regelmäßig große neue Titel auf den Markt, sondern konzentriert sich auch darauf, Spielereihen wiederzubeleben, für die in letzter Zeit keine neuen Titel erschienen sind. Das Unternehmen ist bestrebt, seinen Wert weiter zu steigern, indem es sein umfangreiches Angebot an Inhalten, einschließlich dieses Titels, nutzt.

Über die Onimusha -Reihe

Die Reihe Onimusha besteht aus Schwertkampf-Action-Spielen, in denen die Spieler in die Rolle von Kriegern mit den übermenschlichen Kräften der Oni schlüpfen und gegen Monster kämpfen, die die Weltherrschaft anstreben. Die Gesamtverkaufszahlen seit der Veröffentlichung des ersten Spiels im Jahr 2001 belaufen sich auf über 10 Millionen Exemplare.

ÜBER CAPCOM

Capcom ist ein weltweit führender Entwickler, Publisher und Vertreiber von interaktiver Unterhaltung für Spielkonsolen, PCs, Handheld- und Mobilgeräte. Das 1983 gegründete Unternehmen hat Hunderte von Spielen entwickelt, darunter bahnbrechende Spielereihen wie Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter, Mega Man, Devil May Cry und Ace Attorney. Capcom unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Taiwan, Singapur und Tokio. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Osaka, Japan. Weitere Informationen zu Capcom finden Sie unter: https://www.capcom.co.jp/ir/english/

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