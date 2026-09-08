Wenn ein Zug wegen Luftalarm zum Stehen kommt und man sich plötzlich fragt, wie sicher die kommenden Stunden sein werden, bekommt vieles, worüber wir in Deutschland sehr abstrakt diskutieren, eine andere Bedeutung. Vom 18. bis 20. August 2026 war ich Teil einer deutschen Green-Tech-Wirtschaftsdelegation nach Kyjiw und Lwiw. Die Delegation wurde von Bundesumweltminister Carsten Schneider und dem Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesbauministerium, Sören Bartol, angeführt. Für den BSW-Solar nahmen Präsident Jörg Ebel, der zugleich IBC Solar vertrat, Olga Kravchuk von Goldbeck Solar und ich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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