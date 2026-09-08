Zürich - Der SMI ist am Dienstag mit deutlich leichteren Notierungen in den regulären Handel gestartet. Belastet wird der Leitindex wie bereits am Vortag vor allem von Novartis nach einem weiteren Forschungsrückschlag. In den hinteren Reihen sorgen derweil mehrere Kapitalmarkttage, Unternehmensmeldungen und Kurszieländerungen für Bewegung. Die Spannungen rund um die Strasse von Hormus halten derweil an. Hoffnungen auf einen möglichen Korridor für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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