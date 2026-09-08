Zürich - Mehrere Schweizer Banken und Finanzunternehmen starten die im April angekündigten praktischen Tests mit einem digitalen Schweizer Franken in Form eines Stablecoins. Neu beteiligen sich auch die Börsenbetreiberin SIX und die Bezahl-App Twint an dem Projekt. Damit testen nun neun Unternehmen den sogenannten Franken-Stablecoin CHFD in einer geschützten digitalen Umgebung, wie beteiligte Banken am Dienstag mitteilten. Neben UBS, Postfinance, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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