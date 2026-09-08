Wann wird eine Übernahme ernst? Wie unterscheidet sich ein Public Takeover von einem Private Deal und welche Fehler begeht der typische potenzielle Käufer, wenn er auf einen deutschen börsennotierten Mittelständler trifft? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der fünften Folge des Podcasts "Kapitalmarkt Logbuch".
Darin sprechen die Hosts Holger Clemens Hinz, Leiter des Kapitalmarktgeschäfts der Quirin Privatbank AG, und Tobias Reiter, Rechtsanwalt und Partner bei Rödl & Partner, mit Uwe Bögershausen. Der erfahrene CFO hat drei Börsengänge im Prime Standard begleitet - bei Aleo Solar, Derby Cycle und SLM Solutions - und dabei auch drei öffentliche Übernahmeprozesse hautnah ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Darin sprechen die Hosts Holger Clemens Hinz, Leiter des Kapitalmarktgeschäfts der Quirin Privatbank AG, und Tobias Reiter, Rechtsanwalt und Partner bei Rödl & Partner, mit Uwe Bögershausen. Der erfahrene CFO hat drei Börsengänge im Prime Standard begleitet - bei Aleo Solar, Derby Cycle und SLM Solutions - und dabei auch drei öffentliche Übernahmeprozesse hautnah ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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