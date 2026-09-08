Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstag mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:40 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.875 Punkten berechnet, 0,5 Prozent unter dem Schlussniveau vom vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Scout24, Fresenius und die Deutsche Börse, am Ende Infineon, Continental und Heidelberg Materials.



"Bedingt durch den US-Feiertag war das Handelsvolumen beim Dax gestern extrem niedrig. Noch weniger Dax-Aktien als gestern wurden bislang nur am Pfingstmontag gehandelt", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Von daher hatte der gestrige Handelstag nur eine begrenzte Aussagekraft. Mit dem heutigen Wochenstart der US-Börsen wird das Handelsvolumen auch hierzulande wieder deutlich ansteigen."



Der Ölpreis notiert nur minimal unter der Marke von 100 Dollar. "Bislang lassen sich Aktienanleger davon nicht aus der Ruhe bringen. Sollte der Ölpreis allerdings länger in diesem Bereich handeln oder sogar weiter ansteigen, werden die Schäden für die Weltwirtschaft hoch sein", so Altmann. "Und dann werden auch die Aktienmärkte den Ölpreis nicht dauerhaft ignorieren können. Aktuell überwiegt am Aktienmarkt die Hoffnung auf eine nur kurze Eskalationswelle zwischen den USA und dem Iran und einen anschließend schnellen Rückgang des Ölpreises."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1615 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8610 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 98,72 US-Dollar; das waren 1,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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