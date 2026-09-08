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MEDIENMITTEILUNG
Der Akara Swiss Diversity Property Fund PK (Akara Fund) blickt auf ein solides erstes Halbjahr 2026 zurück. Der Fonds erzielte eine stabile Anlagerendite von 2.56% und konnte seine Ertragsbasis durch strategiekonforme Akquisitionen, effiziente Kostensteuerung und Fortschritte in der Projektpipeline weiter stärken. Die Nettorendite der fertigen Bauten sowie die EBIT-Marge konnten gesteigert werden. Gleichzeitig wurde die Bilanzstruktur weiter verbessert: Die Fremdfinanzierungsquote sank auf 20.73% und die durchschnittlichen Finanzierungskosten lagen bei 1.11%.
Emission stärkt Wachstum und Bilanzstruktur
«Die erfolgreiche Emission und die gezielten Akquisitionen bestätigen das Vertrauen in die Strategie des Akara Funds. Mit der gestärkten Kapitalbasis und der aktiven Portfoliooptimierung schaffen wir die Grundlage für nachhaltige Erträge und eine robuste Portfolioqualität», sagt Christoph Jockers, Chief Investment Officer (Akara Fund).
Portfolio gezielt ausgebaut und operativ weiterentwickelt
Capital Upcycling und Projektpipeline
Auch in der Projektentwicklung wurden wichtige Meilensteine erreicht. Bei laufenden Projekten in Plan-les-Ouates, Oftringen, Giubiasco und Ecublens schreitet die Realisierung planmässig voran; die Fertigstellungen sind für 2027 vorgesehen. ESG-Kriterien wie erneuerbare Energien, nachhaltige Baustandards und die Reduktion des ökologischen Fussabdrucks bleiben zentrale Grundlagen der Investitions- und Realisierungsentscheide.
Ausblick
Fondsportrait Akara Swiss Diversity Property Fund PK (Akara Fund)
Medienmitteilung (PDF)
Zug, 8. September 2026
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2394946 08.09.2026 CET/CEST