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/ Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
MEDIENMITTEILUNG
Der Akara Fund bestätigt mit einem soliden Halbjahresergebnis 2026 seine stabile Entwicklung. Im ersten Halbjahr erzielte der Fonds eine Anlagerendite von 2.56% und steigerte die Mietzinseinnahmen um über 9% auf rund CHF 54 Mio. Das Portfolio wurde durch den Erwerb von sieben Liegenschaften mit einem Fair Value von rund CHF 288 Mio. gezielt ausgebaut und umfasste per 30. Juni 2026 insgesamt 150 Liegenschaften mit einem Marktwert von CHF 3.32 Mrd. Die Brutto- wie auch die Nettorendite der fertigen Bauten wurde im selben Zeitraum gesteigert. Gleichzeitig wurde die Fremdfinanzierungsquote auf 20.73% gesenkt.
18. Kapitalerhöhung im November 2026
Die Kapitalerhöhung wird unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden Anteilinhaber erfolgen. Sollte es freie Bezugsrechte geben, haben neue Investoren die Möglichkeit, am Fonds zu partizipieren. Vor Beginn der Zeichnungsfrist können Investoren mittels Pre-Commitments die Chancen einer Zuteilung erhöhen.
Pipeline schafft Grundlage für nachhaltiges Wachstum
Fondsportrait Akara Fund
Medienmitteilung (PDF)
Zug, 29. September 2026
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2406284 29.09.2026 CET/CEST