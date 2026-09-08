Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Endeavour Silver Corp. und Vizsla Silver Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Freier Journalist · Erstveröffentlichung: 05.09.2026, 7:30 Uhr Zürich/Berlin · Sehr geehrte Leserinnen und Leser, Gold und Silber bewegen sich häufig gemeinsam, erfüllen am Markt aber unterschiedliche Funktionen. Gold wird stark von Zentralbankkäufen, Reserveentscheidungen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.