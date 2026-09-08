Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Endeavour Silver Corp. und Vizsla Silver Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Freier Journalist · Erstveröffentlichung: 05.09.2026, 7:30 Uhr Zürich/Berlin · Sehr geehrte Leserinnen und Leser, Gold und Silber bewegen sich häufig gemeinsam, erfüllen am Markt aber unterschiedliche Funktionen. Gold wird stark von Zentralbankkäufen, Reserveentscheidungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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