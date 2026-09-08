Suena Energy vermarktet einen Co-Located Graustrom-Speicher von Cell Mind im bayerischen Nägeleried. Dazu hat das Unternehmen eine flexible Netzanschlussvereinbarung (FCA) mit dem Netzbetreiber Allgäunetz abgeschlossen. Das Projekt soll die technische Grundlage für weitere Speicherprojekte mit FCA-Verträgen schaffen. Flexible Netzanschlussvereinbarungen können dazu beitragen, Batteriespeicher trotz knapper Netzkapazitäten schneller anzuschließen. Die Umsetzung im operativen Betrieb zeigen der Hamburger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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