Zürich - Die Schweizer Wirtschaft hat im vergangenen Jahr erneut effizienter produziert. Die sogenannte Multifaktorproduktivität (MFP) stieg 2025 um 1,1 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Damit hat sich die Erholung nach dem Rückgang von 2023 fortgesetzt. Bereits 2024 war die Multifaktorproduktivität um 0,6 Prozent gestiegen, nachdem sie 2023 noch um 1,2 Prozent gesunken war. Die MFP misst, wie effizient die Produktionsfaktoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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