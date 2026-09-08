Bern - Die 15-jährigen Schülerinnen und Schüler in der Schweiz haben in der Pisa-Studie 2025 in allen Bereichen über dem OECD-Durchschnitt abgeschnitten. In den Fächern Lesen und Mathematik setzte sich jedoch ein negativer Trend der letzten Jahre fort. In den Bereichen Naturwissenschaften, Lesen, Mathematik und dem modellbasierten Problemlösen erzielten 15-Jährige in der Schweiz signifikant höhere Werte als der Durchschnitt bei der Organisation für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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