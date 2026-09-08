Die SpaceX-Aktie konnte sich in den letzten vier Wochen deutlich von ihren Tiefststand bei 108 US$ erholen. Der Sprung über die 150 US$-Marke gelang ihr zuletzt aber nicht. Könnte diese Nachricht den Kurs von Elon Musks Raumfahrtkonzern wieder nach unten ziehen? Das wird Elon Musk nicht gefallen Es ist eine Nachricht, die Elon Musk nicht gefallen dürfte. Europas führende Mobilfunkkonzerne, angeführt durch die Deutsche Telekom, Vodafone, Orange, Telefonica ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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