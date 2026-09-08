Die Deutsche Telekom verhandelt mit Vodafone, Orange und Telefónica über ein gemeinsames Satellitengeschäft. Das Bündnis könnte Europas Abhängigkeit von Starlink verringern - obwohl die Telekom erst im März selbst eine Partnerschaft mit Elon Musks Satellitennetzwerk geschlossen hat. Der scheinbare Widerspruch ergibt strategisch durchaus Sinn. Es geht zunächst nicht um eigene Satelliten Die vier Telekommunikationskonzerne prüfen nach Medienberichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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