Peter Thiel hat über seine Investmentgesellschaft Thiel Macro Amazon-Aktien im Wert von knapp 118 Millionen US$ erworben. Innerhalb des neu aufgebauten US-Aktienportfolios ist Amazon sogar die größte Einzelposition. Hinter dem Einstieg steckt offenbar mehr als Vertrauen in den Onlinehandel: Die übrigen Beteiligungen deuten auf eine kombinierte Wette auf künstliche Intelligenz und den dafür benötigten Strom hin. Kein aktueller Kauf zu 258 US$ Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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