Die Kion-Aktie hat heute einen bemerkenswerten Satz nach oben gemacht. Rund 6 Prozent Plus, Kurs bei etwa 48 €, und damit das höchste Niveau seit Mai. Auslöser war eine Kaufempfehlung der Citigroup, die den Papieren des Warenlager-Logistikspezialisten sichtlich Rückenwind gegeben hat. Citi-Analyst sieht Luft bis 62 € Analyst Martin Wilkie von der Citigroup hat ein Kursziel von 62 € ausgegeben. Das entspräche in etwa dem Niveau vom Februar, das Jahreshoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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