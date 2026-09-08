Nordex ist am Montag knapp +10% gestiegen und auch vorbörslich bleibt die Aktie stark. Rückenwind kommt von einer frischen Kaufempfehlung, während im Chart gleich mehrere Widerstände zurückerobert wurden. Bank of America bringt ordentlich Bewegung rein Der Auslöser für den starken Montag kam von der Bank of America, die Nordex von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel gleichzeitig von 50 auf 54 € angehoben hat. Analyst Alexander Jones ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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