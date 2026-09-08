FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.09.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 16000 (16500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS GSK PRICE TARGET TO 1800 (1900) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HIKMA PHARMA TO 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 1700 PENCE - BERENBERG CUTS JAMES FISHER PRICE TARGET TO 835 (850) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 188 (196) PENCE - 'BUY' - DAVY STARTS GENUS WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 2810 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS SPIRE HEALTHCARE TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 250 (245) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES 4IMPRINT GROUP PRICE TARGET TO 4250 (3624) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 150 (145) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS CANAL+ PRICE TARGET TO 330 (350) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS IQE PRICE TARGET TO 65 (70) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES LUCECO TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 270 (260) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 54 (30) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES WPP PRICE TARGET TO 555 (425) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BALTIC CLASSIFIEDS TO 'UNDERPERFORM' - PRICE TARGET 1.85 (2.29) EUR - JEFFERIES RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 6500 (5300) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RIGHTMOVE TO 'HOLD' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 465 PENCE - JPMORGAN RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 6500 (6000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 2470 (2330) PENCE - 'OVERWEIGHT'
- JEFFERIES RAISES AUTO TRADER GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 640 (545) PENCE
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