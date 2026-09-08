Berlin - Der frühere Verteidigungsminister Rudolf Scharping hält den von Minister Boris Pistorius (SPD) geprägten Begriff der "Kriegstüchtigkeit" für angebracht. "Das ist eine legitime Zuspitzung", sagte Scharping dem "Spiegel". Das Wort sei dazu geeignet, "eine Gesellschaft aufzurütteln, die satt ist und nicht gern über die Voraussetzungen ihres guten Lebens nachdenkt".
Der frühere SPD-Politiker sagte, die Verteidigungsfähigkeit eines Landes hänge an der Verteidigungswilligkeit seiner Menschen. Russland teste die Widerstandskraft aller Europäer. "Drohnen, Desinformation, hybride Kriegsführung - wir sind längst Teil des Krieges von Wladimir Putin", sagte Scharping.
Er lobte seinen Nachfolger an der Spitze des Wehrressorts: "Pistorius ist der beste Verteidigungsminister seit Helmut Schmidt, mich eingeschlossen."
Der frühere SPD-Politiker sagte, die Verteidigungsfähigkeit eines Landes hänge an der Verteidigungswilligkeit seiner Menschen. Russland teste die Widerstandskraft aller Europäer. "Drohnen, Desinformation, hybride Kriegsführung - wir sind längst Teil des Krieges von Wladimir Putin", sagte Scharping.
Er lobte seinen Nachfolger an der Spitze des Wehrressorts: "Pistorius ist der beste Verteidigungsminister seit Helmut Schmidt, mich eingeschlossen."
© 2026 dts Nachrichtenagentur