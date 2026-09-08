Der Solarpark Halenbeck-Rohlsdorf ist eine der größten Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Deutschland. Im Rahmen eines 10-jährigen PPA zwischen Shell Energy und den Betreibern übernimmt Next Kraftwerke die Kurzfristvermarktung von rund 75 Prozent der Anlagenleistung. Seit dem 1. September übernimmt der Stromhändler Next Kraftwerke die Kurzfristvermarktung von 173 MW Solarleistung aus dem Sonnenpark Halenbeck-Rohlsdorf im Day-Ahead-Markt. Dies entspricht rund 75 Prozent der Gesamtkapazität der Photovoltaik-Freiflächenanlage. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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