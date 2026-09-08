Magdeburg - Nach der historischen Wahlschlappe der CDU in Sachsen-Anhalt hat Noch-Ministerpräsident Sven Schulze möglicherweise ein neues Amt im Blick.
Wie die "Mitteldeutsche Zeitung" unter Berufung auf mehrere hochrangige Christdemokraten berichtet, soll sich Schulze darauf vorbereiten, den bisherigen Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Guido Heuer, abzulösen. Das könnte demnach noch im Laufe des Dienstags geschehen.
Erst am Vortag hatte der CDU-Landeschef nach einer Sitzung des Landesvorstands in Magdeburg mitgeteilt, dass die Parteiführung auf einem Sonderparteitag im November oder Dezember neu gewählt werden soll, wobei er nicht mehr antreten will. Als Nachfolger hat sich bereits der Bundestagsabgeordnete Sepp Müller ins Spiel gebracht.
Wie die "Mitteldeutsche Zeitung" unter Berufung auf mehrere hochrangige Christdemokraten berichtet, soll sich Schulze darauf vorbereiten, den bisherigen Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Guido Heuer, abzulösen. Das könnte demnach noch im Laufe des Dienstags geschehen.
Erst am Vortag hatte der CDU-Landeschef nach einer Sitzung des Landesvorstands in Magdeburg mitgeteilt, dass die Parteiführung auf einem Sonderparteitag im November oder Dezember neu gewählt werden soll, wobei er nicht mehr antreten will. Als Nachfolger hat sich bereits der Bundestagsabgeordnete Sepp Müller ins Spiel gebracht.
© 2026 dts Nachrichtenagentur