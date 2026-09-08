Musik in unseren Ohren: Vorläufigen Zahlen zufolge stieg der Nettoumsatz von HORNBACH um rund 7 % auf 1,8 Mrd. Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich trotz eines anhaltenden Kostendrucks um 13 % auf knapp 125 Mio. Euro. Im Gesamtjahr erwartet HORNBACH weiterhin einen Umsatz auf oder leicht über dem Vorjahr. Er könnte den Angaben zufolge damit um bis zu 6 % zulegen auf Basis der erlösten gut 6,4 Mrd. Euro im Vorjahr. Das operative Ergebnis soll auf dem Vorjahresniveau von rund 265 Mio. Euro liegen. Endgültige Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel will HORNBACH am 29. September vorstellen - bis dahin rockt die Aktie schon einmal!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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