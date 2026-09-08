Nach einem wochenlangen Höhenflug und Spitzenkursen von 454,60 € kommt es bei der Allianz-Aktie aktuell zu leichten Gewinnmitnahmen. Am Dienstag verliert der DAX-Titel weitere -1,36% und rutscht bis auf 441,30 € ab. Doch wie sind die weiteren Aussichten beim Münchener Versicherungskonzern? Sollten Anleger den Dip zum Einstieg nutzen? Rekordzahlen treffen auf neue Fantasie Fundamental gibt es weiterhin zahlreiche Argumente für die Allianz. Im zweiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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