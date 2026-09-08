Morgan Stanley hat den Halbleitersektor neu sortiert. Die Analysten Lee Simpson und Nigel van Putten bleiben zwar grundsätzlich optimistisch, weil die KI-getriebene Nachfrage stark ist und die zyklische Erholung breiter wird. Aber sie rufen jetzt Selektivität aus. Das bedeutet: Wer die falsche Aktie hält, spürt das schnell im Depot. Infineon fällt aus der Gunst Infineon hat es erwischt. Morgan Stanley hat die Münchener auf "Equal-weight" abgestuft, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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