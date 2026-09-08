DAX Gewinner am Montag: Infineon Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse

Per Xetra-Schluss notierten gestern (07.09.2026) 14 Werte im Plus, während 26 Aktien mit Abschlägen gehandelt wurden. Unangefochtener Spitzenreiter unter den DAX Gewinnern war die Infineon Aktie, die sich um starke 7,20 Prozent verteuerte. Neben Infineon legten auch Hochtief (+2,93 - und RWE (+2,32 - spürbar zu.

Die Infineon Aktie (IFX) sicherte sich damit den größten Tagesgewinn im DAX 40. Doch wie nachhaltig ist der Kurssprung aus charttechnischer Sicht?

- Infineon WKN: 623100 - ISIN: DE0006231004 - Ticker: IFX

?? DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Tages-Spitzenreiter im DAX: Die Infineon Aktie war mit einem Kurssprung von +7,20 % der stärkste DAX Gewinner des Handelstages und schloss nahe dem Tageshoch.

Die war mit einem Kurssprung von der stärkste des Handelstages und schloss nahe dem Tageshoch. Kritische Marken im Tageschart: Der Ausbruch über die SMA20 (57,76 EUR) eröffnet Kurspotenzial in Richtung der SMA50 (63,35 EUR); erst oberhalb der SMA50 wird das übergeordnete Chartbild wieder nachhaltig bullisch.

Der Ausbruch über die SMA20 (57,76 EUR) eröffnet Kurspotenzial in Richtung der SMA50 (63,35 EUR); erst oberhalb der SMA50 wird das übergeordnete Chartbild wieder nachhaltig bullisch. Engmaschige Absicherung nach unten: Bei Gewinnmitnahmen dienen die SMA20 sowie der Bereich um 56,13-56,46 EUR (SMA20/SMA50 im 4h-Chart) als erste wichtige Unterstützungszonen.

Chartcheck: Die Infineon Aktie im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.09.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Infineon Aktie verharrte bis Ende 2025 in einer Seitwärtsrange. Erst zu Jahresbeginn gelang der Ausbruch nach oben, getrieben von hoher Anlegernachfrage. Der Anteilsschein kletterte im Zuge dessen bis auf 48,22 EUR. Dieses Hoch löste jedoch Gewinnmitnahmen aus, wodurch der Kurs unter die 40-EUR-Marke abrutschte. Erst dort konnte sich das Papier stabilisieren und eine Erholungsbewegung einleiten.

Mit einem Gap-up ging es wieder über die 40-EUR-Hürde und kontinuierlich aufwärts. Das im Juni ausgebildete Zwischenhoch wurde im Anschluss jedoch wieder abverkauft.

Aktuelle Situation an den gleitenden Durchschnitten (SMA)

Im Zuge der Korrektur setzte der Wert bis an die SMA20 (aktuell bei 57,76 EUR) zurück. Nach einer kurzen Stabilisierung und einem erneuten Anlauf auf das Juni-Hoch setzte sich der Abgabedruck fort. Die Aktie fiel nicht nur unter die SMA20, sondern durchschlug im weiteren Verlauf auch die SMA50 (aktuell bei 63,35 EUR) ohne nennenswerten Halt....

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