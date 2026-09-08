BlackRock American Income Trust Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 08
NET ASSET VALUE
BLACKROCK AMERICAN INCOME TRUST PLC
549300WWOCXSC241W468
The unaudited net asset values for BlackRock American Income Trust PLC at close of business on 7 September 2026 were:
276.71p Capital only
277.04p Including current year income XD
Notes:
1. Investments have been valued on a bid price basis.
2. Revenue items included in net asset value, with dividends payable deducted on the ex-dividend date.