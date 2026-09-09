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WKN: A1J7MH | ISIN: GB00B7W0XJ61 | Ticker-Symbol: 0D0
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BLACKROCK AMERICAN INCOME TRUST PLC 5-Tage-Chart
PR Newswire
09.09.2026 12:18 Uhr
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BlackRock American Income Trust Plc - Net Asset Value(s)

BlackRock American Income Trust Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 09

NET ASSET VALUE

BLACKROCK AMERICAN INCOME TRUST PLC
549300WWOCXSC241W468

The unaudited net asset values for BlackRock American Income Trust PLC at close of business on 8 September 2026 were:

274.64p Capital only
274.97p Including current year income XD

Notes:

1. Investments have been valued on a bid price basis.

2. Revenue items included in net asset value, with dividends payable deducted on the ex-dividend date.

© 2026 PR Newswire
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

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