Neu beim Spezialisten für Balkonkraftwerke und mobile Photovoltaik-Speichersysteme, der Abok GmbH, sind das faltbare Mini-Solarpanel Asp mit 45 Watt Leistung und die tragbare Batterie-Powerstation Elux. Die Abok GmbH, deutsche Tochter des chinesischen Anbieters Abok Power, hat anlässlich der Messe IFA 2026 in Berlin neue portable Batteriespeicher und Solarmodule für die mobile Stromversorgung vorgestellt. Im Bereich Balkonkraftwerke präsentierte Abok insbesondere die Brio-Serie. Der Brio S verfügt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver