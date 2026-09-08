Budapest - Die ungarische Regierung hat die Ausweisung von zehn russischen Diplomaten angekündigt.
Die betroffenen Personen seien aufgefordert worden, das Land zu verlassen, teilte die ungarische Außenministerin Anita Orbán am Dienstag mit. Die Behörden in Ungarn hätten demnach festgestellt, dass diese Mitglieder der russischen Vertretung Aktivitäten ausgeübt hätten, die nach der Wiener Konvention für Diplomaten "inakzeptabel" seien.
Die ungarische Seite habe den russischen Botschafter in Ungarn über diese Entscheidung informiert. Orbán erklärte, dass dieser Schritt die Sicherheit und Souveränität Ungarns schützen solle. Es handele sich jedoch nicht um einen Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Russland. Ungarn beabsichtige, den "notwendigen Dialog auf der Grundlage gegenseitigen Respekts und der Einhaltung der Regeln fortzusetzen", so die Außenministerin weiter.
Die betroffenen Personen seien aufgefordert worden, das Land zu verlassen, teilte die ungarische Außenministerin Anita Orbán am Dienstag mit. Die Behörden in Ungarn hätten demnach festgestellt, dass diese Mitglieder der russischen Vertretung Aktivitäten ausgeübt hätten, die nach der Wiener Konvention für Diplomaten "inakzeptabel" seien.
Die ungarische Seite habe den russischen Botschafter in Ungarn über diese Entscheidung informiert. Orbán erklärte, dass dieser Schritt die Sicherheit und Souveränität Ungarns schützen solle. Es handele sich jedoch nicht um einen Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Russland. Ungarn beabsichtige, den "notwendigen Dialog auf der Grundlage gegenseitigen Respekts und der Einhaltung der Regeln fortzusetzen", so die Außenministerin weiter.
© 2026 dts Nachrichtenagentur