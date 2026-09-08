Datum der Anmeldung:
04.09.2026
Aktenzeichen:
B11-87/26
Unternehmen:
Dalian Neusoft Smart Go Ltd., Dalian (CHN) und Alps Alpine Co., Ltd., Tokio (JPN); Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
Automobilsoftware und softwaregestützte Steuergeräte und -systeme für Kfz
04.09.2026
Aktenzeichen:
B11-87/26
Unternehmen:
Dalian Neusoft Smart Go Ltd., Dalian (CHN) und Alps Alpine Co., Ltd., Tokio (JPN); Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
Automobilsoftware und softwaregestützte Steuergeräte und -systeme für Kfz
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