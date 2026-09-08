Datum der Anmeldung:
03.09.2026
Aktenzeichen:
B6-61/26
Unternehmen:
Neptune BidCo US Inc., Kent County (USA) (Nielsen-Gruppe); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb über die DoubleVerify Holdings, Inc., New York (USA)
Produktmärkte:
Medienmessdienste, digitale Werbeverifizierungs- und Medienqualitätsdienste
03.09.2026
Aktenzeichen:
B6-61/26
Unternehmen:
Neptune BidCo US Inc., Kent County (USA) (Nielsen-Gruppe); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb über die DoubleVerify Holdings, Inc., New York (USA)
Produktmärkte:
Medienmessdienste, digitale Werbeverifizierungs- und Medienqualitätsdienste
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