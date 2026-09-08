Kaum ein großer Batteriespeicher kann noch ohne Einschränkungen ans Netz angeschlossen werden. Flexible Netzanschlussvereinbarungen, kurz FCAs, sind daher gerade das Gebot der Stunde, um Projekte in Betrieb nehmen zu können. Wie sich die Restriktionen bei der Vermarktung und Optimierung der Speicher im Betrieb berücksichtigen lassen, dies erprobt Suena Energy nun an einer realen Anlage. Dazu hat es mit dem Allgäuer Projektentwickler Cell Mind, der am Standort Nägeleried in Bayern, einen Graustrom-Co-Location-Speicher mit 6,9 Megawatt Leistung und 13,8 Megawattstunden Kapazität betreibt, einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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