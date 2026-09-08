Weisweiler - Im Zusammenhang mit der Sabotage an Umspannwerken in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen hat die Polizei offenbar den seit mehreren Tagen gesuchten Tatverdächtigen gefasst.
Wie unter anderem der WDR und die FAZ am Dienstag berichten, wurde der 48-Jährige, nach dem seit mehreren Tagen gefahndet wurde, festgenommen. Laut FAZ soll er im Raum Weisweiler in eine Verkehrskontrolle geraten sein. Die Zeitung beruft sich auf Sicherheitskreise.
Der Mann war ins Visier der Behörden geraten, nachdem im Zusammenhang mit den Angriffen auf Umspannwerke zwei Bekennerschreiben aufgetaucht waren. Der 48-Jährige soll an den Angriffen auf die Stromversorgung in Brandenburg, NRW und Sachsen beteiligt gewesen sein.
Wie unter anderem der WDR und die FAZ am Dienstag berichten, wurde der 48-Jährige, nach dem seit mehreren Tagen gefahndet wurde, festgenommen. Laut FAZ soll er im Raum Weisweiler in eine Verkehrskontrolle geraten sein. Die Zeitung beruft sich auf Sicherheitskreise.
Der Mann war ins Visier der Behörden geraten, nachdem im Zusammenhang mit den Angriffen auf Umspannwerke zwei Bekennerschreiben aufgetaucht waren. Der 48-Jährige soll an den Angriffen auf die Stromversorgung in Brandenburg, NRW und Sachsen beteiligt gewesen sein.
© 2026 dts Nachrichtenagentur