Seit 2024 gibt es eine Vereinbarung mehrerer Verbände, die Handwerksbetrieben einen Rahmen für die gewerkeübergreifende Zusammenarbeit bei der Installation von Photovoltaik-Anlagen bieten soll. Diese wurde nun mit zwei neuen Verbänden und einer weiteren Berufsgenossenschaft neu gefasst. Klare Zuständigkeiten, abgestimmte Qualifikationen und verbindliche Arbeitsabläufe: Seit 2024 soll eine gemeinsame Branchenvereinbarung Handwerksbetrieben einen verlässlichen Rahmen für die gewerkeübergreifende Zusammenarbeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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