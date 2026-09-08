Von Pierre Pincemaille, Portfoliomanager bei DNCA Der Alarm wurde ausgelöst, wenn auch nicht unbedingt von der Institution, von der man dies erwartet hätte. Tatsächlich ist die EZB in einem Vermerk ihrer Wirtschaftsabteilung der Ansicht, dass die Kursentwicklung der «Mag7»-Aktien aufgrund des Engagements von Anlagefonds und historischer Korrelationen Anlass zur Sorge für die Finanzstabilität der Eurozone gibt. Aus dem Protokoll der letzten Fed-Sitzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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