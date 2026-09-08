Noch machen Wärmelieferungen aus Erdgas das größte Geschäft im deutschen Contracting-Markt aus. Doch Wärmepumpen, Solarthermie und Photovoltaik haben im Jahr 2025 zugelegt. Der Verband für Energiedienstleistungen, Effizienz und Contracting (Vedec e.V.) hat seine aktuellen Marktzahlen für das Jahr 2025 veröffentlicht. Die Ergebnisse zeigen: Die Contracting-Branche setzt ihr Wachstum fort und entwickelt sich zunehmend in Richtung erneuerbarer Energien. Gleichzeitig gewinnt die Wohnungswirtschaft als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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