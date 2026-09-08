Eschweiler - Im Zusammenhang mit der Sabotage an Umspannwerken in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen hat die Polizei die Festnahme des seit mehreren Tagen gesuchten Tatverdächtigen bestätigt.
Einsatzkräfte der Polizei Köln hätten den 48-Jährigen am Dienstagvormittag im Umfeld des Kraftwerks Weisweiler gestellt, teilten die Behörden mit. Der Mann hatte bei seiner Festnahme demnach weitere Sprengmittel dabei und leistete keinen Widerstand.
Zudem fanden Polizisten in unmittelbarer Nähe ein im Unterholz aufgestelltes Zelt, welches mit weiteren Sprengladungen versehen war. Die Gegenstände wurden durch einen Entschärfer des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen begutachtet.
Die Polizei sicherte zunächst Spuren und Beweismittel vor Ort. Sie prüft außerdem, ob im Umfeld weitere, bislang unentdeckte Abschussvorrichtungen aufgestellt wurden. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Gegenständen oder zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hintergrund der Festnahme ist ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Cottbus.
Einsatzkräfte der Polizei Köln hätten den 48-Jährigen am Dienstagvormittag im Umfeld des Kraftwerks Weisweiler gestellt, teilten die Behörden mit. Der Mann hatte bei seiner Festnahme demnach weitere Sprengmittel dabei und leistete keinen Widerstand.
Zudem fanden Polizisten in unmittelbarer Nähe ein im Unterholz aufgestelltes Zelt, welches mit weiteren Sprengladungen versehen war. Die Gegenstände wurden durch einen Entschärfer des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen begutachtet.
Die Polizei sicherte zunächst Spuren und Beweismittel vor Ort. Sie prüft außerdem, ob im Umfeld weitere, bislang unentdeckte Abschussvorrichtungen aufgestellt wurden. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Gegenständen oder zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hintergrund der Festnahme ist ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Cottbus.
© 2026 dts Nachrichtenagentur