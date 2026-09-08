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|13:38
|Agrarius AG: "Wende zur schwarzen Null nahezu geschafft - 221 Hektar Ackerland im Eigentum" - HV-Bericht von GSC-Research
|im Anhang finden Sie den HV-Bericht zur Gesellschaft von der GSC Research GmbHAnhang: HVAGRARIUS2026.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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|23.07.
|AGRARIUS AG - HV am 31.08.2026
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Montag, dem 31. August 2026 im Bürgerhaus Neu-Anspach, Großer Saal, Gustav-Heinemann-Str. 3, 61267 Neu-Anspach um 10:00 Uhr statt.Den vollständigen Artikel...
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|09.09.25
|Agrarius AG: "Konzernjahresfehlbetrag sinkt von 2,37 auf 1,98 Mio. Euro - 221 Hektar Ackerland im Eigentum" - HV-Bericht von GSC-Research
|- im Anhang finden Sie den HV-Bericht von GSC-Research.Anhang: HVAGRARIUS2025.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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