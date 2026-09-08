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Renk kämpft. Der Rüstungszulieferer aus Augsburg meldet volle Auftragsbücher, bestätigte Prognosen und trotzdem geht der Kurs seit Wochen nach unten. Warum nur? Dies fragen sich Investoren und Anleger. Dieser Widerspruch, lässt viele Anleger ratlos zurück. Während die Zahlen operativ überzeugen, zeigt der Chart ein ganz anderes Bild: Nämlich ein bärisches, ein angeschlagenes, eines unter Druck. Die 40-Euro-Marke hat bislang zwar standgehalten, doch wirklich Ruhe kehrt an der Börse bei Renk nicht ein. Wir werfen einen Blick auf die aktuelle Lage, die Charttechnik und darauf, was Sie als Anleger jetzt wissen sollten.

Rüstungswert mit zwei Gesichtern

Renk zeigt sich derzeit wie ein Unternehmen mit zwei Gesichtern. Operativ läuft es gut, denn der Auftragsbestand kletterte im ersten Halbjahr 2026 auf 7,4 Milliarden Euro. Allein 1,2 Milliarden Euro kamen als neue Bestellungen dazu. Die Jahresprognose ist bestätigt, der Umsatz soll über 1,5 Milliarden Euro liegen, das bereinigte EBIT im oberen Bereich zwischen 255 und 285 Millionen Euro. Trotzdem verliert die Aktie an Halt und ist wackelig auf den Beinen. Am Markt zählt offenbar mehr als nur die reine Zahlenlage. Die gesamte Rüstungsbranche steht zugegebenermaßen unter Druck, auch Rheinmetall, Hensoldt und TKMS mussten zuletzt Federn lassen. Da könnte man meinen auch Renk ist in Sippenhaft davon genommen worden. Hinzu kommen politische Unsicherheiten und die Frage, wann Verteidigungsbudgets wirklich in konkrete Bestellungen münden. Für Renk kommt noch erschwerend hinzu, dass mehrere Analystenhäuser ihre Einschätzung zuletzt hin- und herdrehten. MWB Research etwa stufte die Aktie im Juli von Kaufen auf Halten zurück, um sie Anfang September wieder hochzustufen. Das Kursziel bleibt unverändert bei 48 Euro. Andere Häuser sind deutlich optimistischer: J.P. Morgan sieht 75 Euro, die Deutsche Bank 73 Euro, Warburg 63 Euro und Barclays 60 Euro. Auffällig ist zudem die Aktivität großer institutioneller Investoren. Wellington Management hält mittlerweile gut fünf Prozent, BlackRock kommt auf gut vier Prozent. Ob dahinter aber nur technische Umschichtungen stecken, lässt sich aus den Meldungen selbst nicht ablesen. Am 5. November stehen die nächsten Quartalszahlen an und dann dürfte sich zeigen, ob die operative Stärke endlich auch beim Kurs ankommt.

Charttechnik

Der Chart sieht derzeit nicht so gut aus. Der Kurs notiert aktuell um die 43 Euro und damit weit entfernt von seinem Jahreshoch bei 90,20 Euro. Die Tendenz zeigt seit Wochen nach unten, ohne dass sich daran bislang etwas Grundlegendes geändert hätte. Zwar hat die wichtige Unterstützung bei rund 40 Euro schon mehrfach standgehalten, doch von einer echten Erholung kann keine Rede sein. Der Kurs bewegt sich eher seitwärts knapp über dieser Marke, ohne sich wirklich davon endgültig zu lösen. Genau das macht die Lage brisant, denn ein erneuter Test der 40-Euro-Zone erscheint gut möglich. Sollte diese Marke tatsächlich brechen, würde der Weg nach unten frei und die nächste stärkere Unterstützung läge dann erst wieder im Bereich zwischen 32 und 34 Euro. Auch der RSI gibt derzeit kein wirklich beruhigendes Signal. Er liegt aktuell bei etwa 37 Punkten und damit zwar nicht mehr allzu weit vom überverkauften Bereich entfernt, aber eben ist er auch noch nicht dort angekommen. Aber selbst ein überverkaufter RSI ist keine Garantie gegen weitere Verluste. Wenn die 40-Euro-Marke erst einmal fällt, hilft ein tiefer RSI-Wert allein wenig, um den Kurs zu stabilisieren. Kurzum: Solange sich der Kurs nicht spürbar von seiner kritischen Unterstützung lösen kann, bleibt das Chartbild zerbrechlich und anfällig für weitere Rücksetzer.

Was tun?

Die fundamentale Seite spricht eigentlich bei Renk für sich: Volle Auftragsbücher, bestätigte Jahresziele, ein langfristiger Ausbauplan der Produktionskapazitäten in Augsburg und Rheine, der die Fertigung von Panzergetrieben bis 2030 mehr als verdreifachen soll. Das sind gute Argumente für die Story dahinter. Doch die Börse blickt derzeit eher auf das kurzfristige, (charttechnische) Bild, und das ist angeschlagen. Die Diskrepanz zwischen operativer Stärke und Kursschwäche lässt sich nicht wegdiskutieren. Die anhaltende Schwäche im gesamten Rüstungssektor, die wechselhaften Analystenurteile und die schlechte Charttechnik sprechen dafür, vorsichtig zu bleiben. Wer bereits Renk Aktien hält, sollte die 40-Euro-Marke im Blick behalten. Ein nachhaltiger Bruch dieser Zone würde das Chartbild klar eintrüben und den Weg Richtung 32 bis 34 Euro ebnen. Renk bleibt eine Aktie mit Potenzial, aber auch mit spürbarem Risiko.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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