Toronto, ON / 8. September 2026 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) ("Revival Gold" oder das "Unternehmen") freut sich, den Abschluss der für 2026 geplanten Infill-Bohrungen auf dem Goldprojekt Mercur des Unternehmens ("Mercur" oder das "Projekt") im US-Bundesstaat Utah bekannt zu geben.

Highlights

- Revival Gold hat in diesem Jahr rund 10.000 Meter an Infill-Bohrungen in 100 im Umkehrspülverfahren (Reverse Circulation, "RC") niedergebrachten Bohrlöchern bei Mercur absolviert.

- Ziel der Infill-Bohrungen ist es, die vermuteten Mineralressourcen in die Kategorien "nachgewiesen" und "angedeutet" zur Unterstützung einer geplanten Vormachbarkeitsstudie (Preliminary Feasibility Study, "PFS") aufzuwerten, deren Fertigstellung für Ende des ersten Quartals 2027 vorgesehen ist. Die Ergebnisse der ersten 13 RC-Bohrlöcher wurden im Juli veröffentlicht.

- Die Ergebnisse aus weiteren 17 RC-Bohrlöchern in den Gebieten South Mercur und Main Mercur (siehe Abbildungen 1 und 2) sind in der Tabelle unten angegeben (RM26-180, 181, 185, 191, 192, 193, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208 und 212). Zu den Ergebnissen gehören:

o 1,82 Gramm Gold pro Tonne ("g/t") auf 29,0 Meter Mächtigkeit1 in 66 Meter Bohrlochtiefe in RM26-180

o 1,32 g/t Gold auf 45,7 Meter Mächtigkeit1 in 17 Meter Bohrlochtiefe in RM26-193

o 0,90 g/t Gold auf 54,9 Meter Mächtigkeit1 in 69 Meter Bohrlochtiefe in RM26-201

o 0,75 g/t Gold auf 44,2 Meter Mächtigkeit1 in 12 Meter Bohrlochtiefe in RM26-192

- Die bisherigen Ergebnisse der Infill-Bohrungen untermauern erneut die Schätzungen zu Goldgehalt und Laugungseignung, die in der wirtschaftlichen Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment, "PEA")2 des Unternehmens im Jahr 2025 dargelegt sind, und heben Möglichkeiten für eine potenzielle Erweiterung in dem für die Haufenlaugung geeigneten Material über den Minenplan aus der PEA hinaus hervor.

- Die Bohrarbeiten bei Mercur halten mit drei Bohrgeräten an, wobei der Schwerpunkt auf der Durchführung von weiteren 8.000 Metern an geplanten Explorations- und technischen Bohrungen liegt, was einem Programm mit einem Gesamtumfang von etwa 18.000 Metern in diesem Jahr entspricht.

1Die wahre Mächtigkeit aller Bohrlöcher wird auf 60 bis 95 % der erbohrten Mächtigkeit geschätzt.

2 Siehe "Preliminary Economic Assessment NI 43-101 Technical Report on the Mercur Gold Project, Tooele & Utah Counties, Utah, USA" vom 2. Mai 2025, der von Kappes, Cassidy & Associates und RESPEC Company LLC erstellt wurde.

"Das Team von Revival beim Projekt Mercur hat in diesem Jahr hervorragende Fortschritte bei den Infill-Bohrungen gemacht. Die Goldgehalte, die Verhältnisse von cyanidlöslichem Goldgehalt zu Goldgehalt aus der Brandprobe und die angetroffene Geologie unterstützen nach wie vor die Erwartungen von Revival Gold hinsichtlich des Projekts, die auf der letztjährigen PEA basieren", so Hugh Agro, President und CEO. "Angesichts einer durchschnittlichen Bohrlochtiefe von nur 100 Metern und Hinweisen darauf, dass die Strukturen nach Osten, Westen und in die Tiefe in der gesamten Lagerstätte offen sind, sehen wir den zukünftigen Explorationsbohrungen des Unternehmens, die für den weiteren Jahresverlauf und das nächste Jahr geplant sind, infolge des Infill-Bohrprogramms in der Tat mit noch größerem Enthusiasmus entgegen", meint Agro weiter.

Bohrprogramm 2026 bei Mercur

Revival Gold hat dieses Jahr bei Mercur etwa 10.000 Meter an Infill-RC-Bohrungen in 100 Bohrlöchern absolviert. Die Ergebnisse der ersten 13 Infill-RC-Bohrlöcher wurden im Juli veröffentlicht (siehe Pressemitteilung von Revival Gold vom 15. Juli 2026).

Die Ergebnisse weiterer 17 Infill-RC-Bohrlöcher sind in den Abbildungen 1 und 2 veranschaulicht und die detaillierten Bohrergebnisse sind in Tabelle 1 angeführt.

Abbildung 1: Karte mit Bohrplan für South Mercur

Abbildung 2: Karte mit Bohrplan für Main Mercur

Tabelle 1: Detaillierte Bohrergebnisse

Anmerkungen:

1 Die wahre Mächtigkeit aller Bohrlöcher wird auf 60 bis 95 % der erbohrten Mächtigkeit geschätzt. Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben.

2 AuCN/AuFA ist das Verhältnis von cyanidlöslichem Gold zu Gesamtgold in der Brandprobe und liefert einen Hinweis auf die potenzielle Ausbeute bei der Haufenlaugung des beprobten Materials.

3 Mineralisierte Abschnitte werden auf der Basis eines Cutoff-Gehalts von 0,17 g/t berechnet, wobei bis zu zwei Abschnitte mit interner Verdünnung berücksichtigt werden.

4 Nicht gewonnene und nicht untersuchte Abschnitte erhalten für die Berechnung der Abschnitte den Wert 0 (Null).

Die Ergebnisse der etwa 70 verbleibenden bislang niedergebrachten Infill-RC-Bohrlöcher werden in den nächsten paar Monaten veröffentlicht, sobald sie vorliegen.

Die restlichen für das Jahr geplanten Bohrarbeiten bei Mercur werden voraussichtlich rund 2.500 Meter an RC-Bohrungen sowie 1.200 Meter an Schneckenbohrungen umfassen, um Möglichkeiten für eine potenzielle Erweiterung der Ressource zu untersuchen. Für geotechnische, hydrologische und metallurgische Zwecke werden weitere 4.100 Meter an RC-, Kern- und Schneckenbohrungen veranschlagt.

Abbildung 3 unten bietet einen Überblick über das gesamte Bohrprogramm 2026 mit den Standorten der abgeschlossenen und geplanten Bohrlöcher über insgesamt etwa 18.000 Meter.

Abbildung 3: Übersicht über das Bohrprogramm 2026 bei Mercur

Programm zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle umfasst die regelmäßige Einbringung von zertifizierten Referenzmaterialien, Doppelproben und Blindproben in den Probenstrom. Die Probenergebnisse werden sofort nach Erhalt analysiert und alle Abweichungen untersucht. Die Proben werden an die Probenvorbereitungsanlage von ALS Geochemistry in Elko, Nevada, und Twin Falls, Idaho, geschickt. Die Goldanalysen werden im Labor von ALS Geochemistry in Reno, Nevada, oder Vancouver, British Columbia, durchgeführt, und die geochemischen Multi-Element-Analysen erfolgen im Labor von ALS Minerals in Vancouver, British Columbia. ALS Minerals ist ein nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditiertes Labor.

Die Goldgehalte werden anhand von Bohrklein aus Reverse-Circulation-Bohrungen mittels Brandprobe und Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) an einer Probe mit einem Nenngewicht von 30 Gramm (Au-AA23) bestimmt. Bei Proben, die laut Brandprobe mehr als 100 ppb Au enthalten, wird der Goldgehalt zusätzlich durch Zyanidlaugung mit anschließender AAS-Analyse an einer Probe mit einem Nenngewicht von 30 Gramm (Au-AA13) bestimmt. Geochemische Multi-Element-Analysen werden an Mischproben aus ausgewählten Bohrungen unter Verwendung der ME-MS-41-Methode durchgeführt.

Qualifizierte Personen

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Herrn John Meyer, P.Eng., einer qualifizierten Person (QP) und Executive Vice President, Engineering and Development des Unternehmens, und Herrn Everett Brill, RM SME, einer QP und Exploration Manager beim Goldprojekt Mercur des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Über Revival Gold Inc.

Revival Gold ist einer der größten reinen Goldminenentwickler in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen treibt die Erschließung des Goldprojekts Mercur in Utah voran und führt Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett in Idaho durch. Revival Gold notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel "RVG" und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel "RVLGF". Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Toronto (Kanada), sein amerikanisches Explorations- und Erschließungsbüro befindet sich in Salmon (Idaho, USA).

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Hugh Agro, President & CEO oder Lisa Ross, Vice President & CFO

Telefon: (416) 366-4100 oder E-Mail: info@revival-gold.com

Vorsorglicher Hinweis

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