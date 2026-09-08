Bellinzona - Das Bundesstrafgericht hat Pierre Mirabaud der Bestechung fremder Amtsträger und der Geldwäscherei schuldig gesprochen. Der Ex-Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung erhielt eine bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Das Bundesstrafgericht beurteilte den Fall des mittlerweile pensionierten Genfer Bankiers im abgekürzten Verfahren. Es folgte der Anklageschrift der Bundesanwaltschaft. Nach der Befragung von Mirabaud verlas ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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