Die Evotec-Aktie bleibt massiv unter Druck. Aktuell notiert das Papier auf bei rund 3,20 Euro und liegt damit seit Jahresbeginn bei einem Minus von über 40 Prozent. Nach der jüngsten Gewinn- und Prognosewarnung kämpft die Aktie weiterhin mit dem verlorenen Anlegervertrauen. Weiterer Vertrauensverlust nach Gewinnwarnung Der entscheidende Belastungsfaktor ist die deutliche Kürzung der Jahresprognose 2026. Verzögerte Meilensteinzahlungen und eine schwächere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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