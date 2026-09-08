Volkswagen könnte sich von Ducati trennen. Der geschätzte Wert liegt bei rund 1,25 Milliarden Euro. Ein Verkauf würde auch ein besonderes Kapitel der Familiengeschichte Porsche-Piëch berühren. Ducati steht bei Volkswagen auf dem Prüfstand. Laut Audi-Chef Gernot Döllner zählt der Motorradhersteller zu den 600 Unternehmen, die der Konzern aktuell überprüft. Insgesamt gehören 2.000 Unternehmen zur Gruppe. Laut Bloomberg steht dabei auch ein Verkauf der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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