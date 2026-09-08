Der Hamburger Photovoltaik-Entwickler Enerparc, einer der größten unabhängigen Solarpark-Eigentümer Europas, hat Insolvenz angemeldet. Der Rechtsanwalt Stefan Denkhaus, Partner in der Wirtschaftskanzlei BRL aus Hamburg wurde zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Der Vorstand der Enerparc AG hat beim Amtsgericht Hamburg einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das Gericht hat am 7. September 2026 den Restrukturierungsexperten Rechtsanwalt Stefan Denkhaus, Partner in der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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