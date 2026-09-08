Heute entscheidet sich, ob Apple begeistert - und was die Zahlen von Inditex über den Zustand des globalen Konsums verraten.Der Mittwoch gehört ganz den großen Namen: Inditex öffnet am Morgen die Bücher und gibt mit seinen Halbjahreszahlen einen seltenen Einblick in die Verfassung des weltweiten Modeeinzelhandels. Während Luxusgüterriese Richemont und Chip-Designer ARM ihre Hauptversammlungen abhalten, richtet sich das Hauptaugenmerk am Abend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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