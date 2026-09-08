Osnabrück (ots) -Der VfL Osnabrück und Terre des Hommes setzen ein starkes Zeichen für Kinderrechte: Rund um das Heimspiel gegen Hertha BSC am 13. September findet an der Bremer Brücke ein großer Aktionsspieltag mit zahlreichen Aktivitäten statt, um auf die Rechte von Kindern aufmerksam zu machen. Dabei wird eine Spendenaktion durchgeführt: Fans können ihre Pfandbecher spenden oder online unterstützen (http://www.tdh.de/vfl). Anlass der gemeinsamen Aktion ist der Weltkindertag am 20. September."Den VfL Osnabrück und Terre des Hommes verbindet derselbe Teamgeist: Wir machen uns dafür stark, dass jedes Kind mitspielen kann - im Sport wie im Leben. Spielen ist ein Kinderrecht. Es fördert Gesundheit, Freundschaften, Verantwortungsgefühl und gibt Kindern Kraft. Für Millionen Kinder weltweit bleibt Spielen jedoch ein Luxus: Es fehlen sichere Orte und Zeit, oft zwingt Armut sie zum Arbeiten", sagt Joshua Hofert, Vorstandssprecher von Terre des Hommes."Ich lade alle Fans ein: Spendet eure Becher oder unterstützt online, informiert euch am Terre des Hommes-Stand und setzt gemeinsam mit uns ein Zeichen für Kinderrechte. Mit euren Spenden schaffen wir zusammen mit Terre des Hommes sichere Spiel- und Schutzräume, fördern Sport- und Bewegungsangebote sowie mentale Stärkung durch Sport", so Dr. Michael Welling, Geschäftsführer VfL Osnabrück.Fünf Jahre PremiumpartnerschaftDer VfL Osnabrück und Terre des Hommes sind seit fünf Jahren über eine Premiumpartnerschaft verbunden. Damit ermöglicht der VfL Osnabrück pro bono Sichtbarkeit für Terre des Hommes - von Social Media Beiträgen bis zur Stadionbande. Außerdem werden regelmäßig gemeinsame Projekte umgesetzt, etwa Spendenaktionen für humanitäre Hilfe und Friedensinitiativen. Die Partnerschaft unterstreicht das gemeinsame Ziel, Kinder zu schützen und ihre Rechte zu stärken - in Osnabrück und weltweit.---Terre des Hommes schützt Kinder vor Gewalt, Ausbeutung und den Folgen von Krieg, Vertreibung und Umweltzerstörung. Gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen fördert Terre des Hommes nachhaltige Projekte in mehr als 40 Ländern und leistet humanitäre Hilfe. Junge Menschen weltweit sowie Mitglieder in Deutschland setzen sich für Kinderrechte ein. Die Kinderrechtsorganisation agiert dabei unabhängig von Regierungen, Wirtschaft, Religionsgemeinschaften und Parteien.Pressekontakt:Verantwortlich:Terre des Hommes - starke Kinder - gerechte Welt--------------------------Rückfragen und Interviews:Esther Yungsung Lisa RüdenTel. 030-166385368 oder 0171-6729748E-Mail: e.rueden@tdh.deOriginal-Content von: Terre des Hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9646/6347994